We zijn dit weekend voor het eerst in vijf jaar tijd op het Shanghai International Circuit in China en dat doen we nota bene met een sprintraceweekend. Veel vraagtekens voor de teams en coureurs dus, waardoor Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz zich afvraagt of men de sprintsessies wel serieus gaat nemen.

De Grand Prix van China is heel lang vaste prik geweest op de kalender, maar inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat we met het gehele Formule 1-circus richting Shanghai zijn getrokken. De laatste race op Chinese bodem werd op zondag 19 april 2019 gereden en was toentertijd de derde race van het jaar. Destijds was het Lewis Hamilton die de zege wist te grijpen voor teamgenoot Valtteri Bottas. Ook Sebastian Vettel - rijdend voor het team van Ferrari - mocht mee naar het podium. Max Verstappen werd vierde op het Shanghai International Circuit.

Geen oefentijd

Dit weekend keren we dus eindelijk terug in China en om dat te vieren gaan we dat doen met het eerste sprintraceweekend van het jaar. Niet helemaal ideaal, want bij de coureurs en teams bestaan er veel vraagtekens over het circuit, waar dus vijf jaar niet met Formule 1-wagens op gereden is. De heren hebben slechts één sessie de tijd gekregen richting de sprintkwalificatie van vrijdagochtend, waardoor er nog totaal geen duidelijkheid is voor de teams én er dus niet gemakkelijk een goede set-up voor de race gekozen kan worden.

Zelf meer trainingen bedenken

Sky Sports-verslaggever Kravitz vraagt zich dan ook af hoe serieus de teams en coureurs de sprintkwalificatie en -race zullen gaan nemen. Hij stelt dat er een groot gebrek aan feng shui is: "Deze teams gaan de sprintkwalificatie in terwijl ze het behandelen als trainingssessie. Ik denk zelfs dat de ze sprintrace gaan gebruiken om nog een keer te oefenen voor de Grand Prix. Ze hebben zo weinig informatie over dit circuit en de manier waarop de banden gaan werken hier", zo wordt er voorspeld. Het zou een doffe domper zijn voor de FIA.

