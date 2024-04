Fernando Alonso werd dit seizoen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar bijvoorbeeld Mercedes of Red Bull, maar gaat gewoon door bij Aston Martin. Max Verstappen begrijpt het bijtekenen van de Spanjaard wel, al kan hij zich niet echt voorstellen dat hij op die leeftijd zelf nog rijdt.

Er was de afgelopen weken een hoop te doen over de toekomst van Alonso, maar geïnteresseerde teams kunnen inmiddels een streep zetten door de eventuele komst van de Aston Martin-coureur. Vorige week donderdag kwam het team namelijk plotseling naar buiten met contractnieuws rondom Alonso. De man uit Oviedo heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot en met 2026, waardoor hij nog ruim twee seizoenen actief zal zijn onder de vleugels van Aston Martin. De kans dat hij daar dus zijn Formule 1-loopbaan afsluit, is dus significant gestegen.

Artikel gaat verder onder video

Niet door tot 45e

Als Alonso uit zijn vernieuwde contract loopt, tikt de Spanjaard zijn 45e levensjaar inmiddels aan, een zelden vertoond iets in de koningsklasse. Verstappen - die zelf al sinds zijn zeventiende in de koningsklasse rijdt en vaak aangeeft niet laat met pensioen te gaan - kan er wel om lachen. "Fernando is een tijdje weggeweest en toen heeft hij zijn liefde om competitief in de Formule 1 te zijn weer teruggevonden. Het is best lastig om hier iets over te zeggen, Ik kan me niet voorstellen dat ik hier tot mijn 45e rondloop, maar je weet het nooit", lacht de wereldkampioen voor het sprintraceweekend in China.

Ze willen winnen

Vervolgens gaat hij nog wat dieper in op het bijtekenen bij de Britse formatie van Alonso. Verstappen is niet verbaasd door de nieuwe verbintenis: "Nee, maar ik heb niet alle inzichten. Ze hebben samen een goede relatie en je weet dat ze ondertussen samen praten over de vooruitzichten die ze hebben. Het is dus heel lastig voor mij om er commentaar op te geven. Het is duidelijk dat ze heel ambitieus zijn. Ze willen winnen in de Formule 1. Hij gelooft in het project, dus dan is het logisch om bij te tekenen."

Gerelateerd