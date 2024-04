Max Verstappen is momenteel in China om zich voor te bereiden op de Grand Prix van dit weekend, maar dat weerhoudt de Red Bull-coureur er duidelijk niet van om midden in de nacht op te duiken voor een online gamesessie. Verstappen verscheen plots op Twitch en liet luidkeels van zich horen: "Nǐ hǎo!"

Verstappen heeft een druk programma dit weekend in China, waar hij naast de traditionele Grand Prix ook nog een Sprint-programma afwerkt. Maar Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij geen maling zou hebben aan een goede nachtrust. Niet voor het eerst besloot de Limburger midden in de nacht op te duiken voor een FIFA-gamesessie met Team Redline, een simulatorraceteam waar Verstappen deel van uitmaakt. In Shanghai is het 6 uur later dan in de meeste Europese landen, maar dat was voor Verstappen geen reden om zich af te melden. Hij opende dan ook in stijl, toen hij plots op Twitch verscheen en "Nǐ hǎo!" riep, ofwel "hallo" in het Chinees. Zijn medespelers waren duidelijk verrast door zijn komst.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen in holst van de nacht op Twitch

Luke Crane, ook simracer voor Team Redline, stond - letterlijk - met open mond toen hij Verstappen op Twitch, het streamingsplatform, zag verschijnen. "Ooooh, het is Max!!", zo riep hij vol verbazing. Een andere collega, de Duitser Gianni Vecchio, reageerde een stuk droger op de entree van Verstappen. "Nǐ hǎo!", zo begroette hij zijn collega-simrijder. Verderop in de stream staken de simcoureurs de draak met elkaar. Verstappen betichtte een collega van "agressieproblemen", waarna hij gecounterd werd: "Kijk naar jezelf in 2017 en 2018, gast!" Weer even later is te zien dat het er soms hectisch aan toe gaat in de stream - met het nodige volume. Het is maar te hopen dat Verstappen in zijn hotel geen buren had die erg op hun nachtrust zijn gesteld.

Bekijk hieronder de beelden:

