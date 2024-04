Lewis Hamilton is niet de enige Hamilton-telg die actief is in de motorsport. Nicolas Hamilton, zijn 32-jarige broertje die kampt met een hersenverlamming en dus gehandicapt is, rijdt nog altijd in de British Touring Car Championship. Hij doet een boekje open over zijn relatie met Lewis en maakt een irritatie wereldkundig.

In de schaduw van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton is het zijn jongere broertje die begint aan zijn zevende seizoen in de British Touring Car Championship in Groot-Brittannië. In die klasse neemt hij het al jarenlang op tegen mensen zonder beperking. Hamilton kampt met een hersenverlamming en kan bijvoorbeeld zijn enkels niet aanspannen, iets dat voor veel coureurs belangrijk is tijdens het remmen en gasgeven. In plaats daarvan heeft hij geen drie, maar twee pedalen in zijn auto en gebruikt hij een handkoppeling aan het stuur.

Irritant

Recent kwam hij met zijn eerste boek, Now That I Have Your Attention. Daarin vertelt hij over diverse manieren om beperkingen te omzeilen en toch wat te maken van het leven. Rondom de lancering van het boek krijgt hij bij Sky News vragen over zijn situatie. Vanzelfsprekend gaat het ook over zijn grote broer en hij krijgt dan ook de vraag of het vervelend is om een wereldberoemde broer te hebben: "Ik ben Lewis zijn allergrootste fan, dat is in ieder geval zeker. Maar het kan wel een beetje irritant zijn als iedereen mij altijd aan hem linkt en mij 'Lewis Hamilton's broertje' noemt."

Eigen identiteit

De jongere Hamilton vervolgt: "Ik ben gewoon een eigen persoon. Ik heb mijn eigen identiteit, mijn eigen verhaal en ik probeer niet op te boksen tegen Lewis. Een belangrijk onderdeel van mijn leven is om andere gehandicapte personen te inspireren met de dingen waar ik doorheen ben gegaan. Ook ouders van gehandicapte kinderen, maar over het algemeen dus mensen die het lastig hebben met het dagelijks leven. Dat zijn er een hoop. Ja, ik ben gerelateerd aan Lewis, maar ik heb ook mijn eigen identiteit", besluit de Brit.

