EA Sports, de ontwikkelaar van de jaarlijkse officiële Formule 1-game, heeft de handen ineen geslagen met het team van Red Bull Racing. Max Verstappen gaat in die samenwerking een belangrijke rol vervullen, waaronder met het dragen van een aantal speciale helmen. Tevens schittert hij op de cover van de Champions Edition van het spel.

Op dinsdag werd bekend dat de drievoudig wereldkampioen opnieuw op de cover van het officiële Formule 1-spel te zien is. Het is voor Verstappen het tweede jaar op rij dat hij schittert op de cover van de officieel videogame van het 2024 FIA Formula One World Championship. Vlak na het wereldwijd onthullen van de speciale cover, hebben EA Sports en Red Bull bekendgemaakt dat zij de handen ineengeslagen hebben met een speciale samenwerking.

Cover en helm

EA Sports, dat verantwoordelijk is voor gamingtitels als EA SPORTS FC™, EA SPORTS™ Madden NFL, EA SPORTS™ UFC®, EA SPORTS™ NHL en EA SPORTS™ WRC, heeft het oog op Red Bull Racing laten vallen om een samenwerking aan te gaan. Verstappen gaat tijdens de promotie van de gloednieuwe Formule 1-game een belangrijke rol spelen. Zo staat hij op de cover van het spel, zal het logo van EA Sports prijken op zijn helm én zal hij een aantal door EA Sports geïnspireerde helmen dragen gedurende het seizoen.

Reactie Horner

Teambaas Christian Horner laat zich horen over de samenwerking: "Van Formule 1 tot voetbal en van NFL tot hockey is EA synoniem voor sport en entertainment. We zijn blij dat we als partner van het team binnen hebben gehaald. De Formule 1 ervaart enorm groei en dat zorgt voor jong en nieuw publiek over de hele wereld. Voor veel van deze fans is gaming de manier waarop ze bezig zijn met racen en Red Bull Racing. EA Sports heeft bewezen meeslepende Formule 1-games te kunnen ontwikkelen waarbij men kan racen als helden als Max en waarmee ze hun eigen legendarische carrières kunnen ontwikkelen. We zijn blij daar onderdeel van uit te maken", besluit de Brit.

