Het is nog altijd even afwachten wat Red Bull Racing gaat doen met het tweede zitje bij het team. Sergio Pérez lijkt voorlopig de beste optie te zijn, maar dr. Helmut Marko is er nog altijd niet uit en mocht 'Checo' aanblijven, dan twijfelt de adviseur van het team ook aan de looptijd van de contractverlenging.

