Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone vermoedt dat het relletje rondom Christian Horner weer helemaal voorbij is en dat het team bezig is met het herstellen van de onderlinge relaties. De 93-jarige Engelsman heeft nauw contact met de teambaas van Red Bull Racing en laat in zijn column voor de Daily Mail weten dat de rust is wedergekeerd.

Begin februari kwam De Telegraaf erachter dat Red Bull een onderzoek aan het uitvoeren was naar Horner. Dit kwam na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk werd het onderzoek afgerond en mocht Horner aanblijven als CEO en teambaas van het raceteam. De vrouw in kwestie is daarover nog altijd niet te spreken. Zij is van mening dat het geheel onder het tapijt wordt geschoven en liet onlangs weten dat zij een juridische strijd niet uit de weg gaat. Bovendien is er een officiële klacht bij de FIA ingediend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda-topman baalt van stoppen samenwerking Verstappen in 2026: "Gaan hem missen"

Verhoudingen worden hersteld

Volgens Ecclestone is Horner achter de schermen bezig met het herstel van de verhoudingen en gaat dat voortvarend. Nadat het nieuws naar buitenkwam was Geri samen met de teambaas van Red Bull Racing hand in hand in de paddock te zien. Het was een duidelijk signaal en volgens Ecclestone is dat geslaagd. "Christian heeft mij laten weten dat alles fantastisch is met Geri", zo schrijft de voormalig eigenaar van de sport.

OOK INTERESSANT: 'Waché heeft krabbel onder contractverlenging bij Red Bull Racing gezet'

Sportief gebied

Op het sportieve vlak gaf Jos Verstappen aan dat de rust snel moest terugkeren en ook daarin is Horner volgens Ecclestone geslaagd. "Max [Verstappen] zal waarschijnlijk blijven en het is net als met alle oorlogen in zoverre dat mensen zich over dingen heen zetten en verder gaan." Los van de beschuldigingen heeft Horner in de afgelopen jaren namelijk wel een topteam opgebouwd. "Dus ik zie niet in waarom iemand Christian eruit zou willen duwen, zeker niet omdat tijd werkt als een grote genezer. Hij doet het super en een paar weken kunnen een groot verschil maken. Hij heeft Geri's steun en het hele team doet het goed. Er is geen logische reden om die balans te verstoren."

Gerelateerd