Fernando Alonso werd de afgelopen weken in verband gebracht met een hoop teams op de grid. Toch heeft de Spanjaard besloten om zijn na 2024 aflopende contract bij Aston Martin met twee seizoenen te verlengen. De tweevoudig wereldkampioen legt zijn keuze uit met een belangrijke reden om bij het team te blijven.

Er was de afgelopen weken een hoop te doen over de toekomst van Alonso, maar geïnteresseerde teams kunnen nu een streep zetten door de eventuele komst van de Aston Martin-coureur. Op donderdag kwam het team namelijk plotseling naar buiten met contractnieuws rondom Alonso. De man uit Oviedo heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot en met 2026, waardoor hij nog ruim twee seizoenen actief zal zijn onder de vleugels van Aston Martin. De kans dat hij daar dus zijn Formule 1-loopbaan afsluit, is dus significant gestegen.

Levenslang project

Een keuze die niet door iedereen verwacht werd. De Spanjaard legt na het bekendmaken van zijn overgang in een praatje met de wereldwijde pers uit waarom hij gekozen heeft voor deze stap: "Het is een levenslang project voor mij. Dit is het langste contract dat ik ooit in mijn carrière getekend heb. Dit is iets dat mij verbonden houdt aan Aston voor vele, vele jaren die komen gaan. We gaan nog zien in welke rol. We zullen zien hoeveel jaren ik nog blijf rijden", waarmee de tweevoudig wereldkampioen duidelijk lijkt te maken dat hij sowieso na 2026 ook nog bij het team actief blijft.

Meerdere factoren

Vervolgens vertelt Alonso dat ook bijvoorbeeld de aanstaande samenwerking met Honda vanaf 2026 een belangrijke rol speelt: "Dat was inderdaad belangrijk, daar ga ik niet over liegen. Me vastklampen aan een project van één jaar, was voor mij niet logisch. Het is niet zo dat ik ergens anders een aanbieding had voor één jaar. Ik heb sinds de eerste gesprekken duidelijk gemaakt dat ik het aantrekkelijk vind wat we aan het bouwen zijn. Voor mij was het een must om de nieuwe reglementen [in 2026] met een nieuw project aan te vangen. Een onderdeel van mijn beslissing om bij Aston te blijven is omdat ze met Honda gaan werken vanaf 2026 en met Aramco. We hebben ongelofelijk getalenteerde mensen in het team en die gaan profijt hebben van de windtunnel en nieuwe faciliteiten in Silverstone. Er waren een hoop factoren die Aston Martin aantrekkelijk maakten."

