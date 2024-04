De Formule 1 zal nieuwe technische reglementen introduceren in 2026, waarbij actieve aerodynamica een rol zal spelen. De FIA zal hier echter aanpassingen aan maken na een bizarre ontdekking in de simulator.

De 1,6 liter V6-turbohybride blijft voor 2026, maar de MGU-H wordt uit de power unit gehaald om kosten te besparen. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW (470pk). Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal ook 100% duurzaam worden om te proberen de koningsklasse CO2-neutraal te maken vanaf 2030. Om de prestaties van de auto's verder omhoog te krijgen, zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica.

Bewegende achtervleugel

Door actieve aerodynamica kan de achtervleugel in een hoge-downforceconfiguratie staan door de bochten en in een lage-downforceconfiguratie staan op de rechte stukken. De DRS zou dan waarschijnlijk ook niet meer nodig zijn. Echter, bij het testen op de simulator zijn teams achter zorgwekkende resultaten gekomen van deze bewegende achtervleugel. Volgens Autosport was de auto in de simulator compleet onbestuurbaar in de lage-downforceconfiguratie en de power unit op vol vermogen. Coureurs spinden bijvoorbeeld op het rechte stuk bij het accelereren of ze konden de meest flauwe bochten niet eens nemen zonder dat de kont uitbrak. Er zou drie keer zo weinig downforce zijn aan de achterkant van de 2026-auto dan de 2024-auto met de DRS open.

FIA op bezoek

Volgens een insider konden coureurs alleen rondrijden zonder te spinnen door langzamer te gaan dan de huidige Formule 2-auto's. Vertegenwoordigers van de FIA zouden langs de fabrieken van de teams zijn gegaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurde en wat ze hiervan konden leren. De internationale autosportbond wil naar verluidt in de technische reglementen voor 2026 veranderen dat niet alleen de achtervleugel, maar ook de voorvleugel deel zal uit maken van de actieve aerodynamica, zodat er een balans kan worden gevonden.

