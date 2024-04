Lewis Hamilton kent voorlopig een desastreuse start aan het Formule 1-seizoen. Volgens Thierry Boutsen, voormalig Formule 1-coureur, ligt dat echter vooral aan de auto. De Belg is van mening dat de Britse coureur onder andere omstandigheden Max Verstappen nog steeds zou verslaan.

Het seizoen is voor het team van Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Hoofd bij Ferrari?

Door de matige start van Hamilton, momenteel negende in het wereldkampioenschap, heersen er zelfs twijfels over zijn huidige motivatie bij Mercedes. "Ik denk niet dat hij Mercedes al achter zich heeft gelaten", claimt Boutsen tegenover PlanetF1. Ik zie wel dat het met al zijn ervaring en leeftijd een stuk lastiger is om honderd procent te geven. Misschien rijdt hij op dit moment op 98 procent. We zagen dat tijdens de race [in Japan], toen hij vroeg of hij George [Russell] voorbij moest laten gaan. Een aantal jaar geleden zou hij als een gek gevochten hebben om voor hem te blijven."

Winnen van Verstappen

Ondanks de minder wordende Hamilton, is Boutsen van mening dat hij nog altijd de beste coureur op de grid is. De drievoudig Grand Prix-winnaar vertelt dat de auto's anno 2024 te belangrijk zijn geworden: "Een coureur kan een team niet meer naar de top brengen. Dat is niet meer het geval. Het was mogelijk in de jaren zeventig en tachtig en misschien ook nog in de jaren negentig. Daarna is het niet meer mogelijk geweest. Als dat wel kon, had hij Verstappen vorig jaar en het jaar ervoor verslagen én zou hij dit jaar het wereldkampioenschap gewonnen hebben", zo stelt de Belg. "Coureurs worden niet meer betrokken bij de ontwikkeling van een auto. Het zijn computers en de engineers die de wagen bouwen."

