De Grand Prix van Japan blijft natuurlijk altijd een plek die blijft herinneren aan Jules Bianchi. De Franse coureur kwam na een fatale crash op dit circuit tien jaar geleden uiteindelijk om het leven en dat wordt vanzelfsprekend nog altijd herinnerd. De gevaren in de sport blijven bestaan, al zegt Max Verstappen dat hij daar niet te veel mee bezig is.

De bewuste race op het Suzuka Circuit in 2014 werd geteisterd door zware regenval, wat leidde tot chaotische omstandigheden. Bianchi, rijdend voor Marussia, verloor in de belabberde omstandigheden de controle over zijn bolide en schoof van de baan, rechtstreeks tegen een takelwagen, die bezig was de gestrande wagen van Adrian Sutil weg te halen. Een takelwagen die, gezien de barre omstandigheden, niet eens op de baan had mogen zijn zonder safety car-situatie. De impact was verwoestend en resulteerde in ernstig hoofdletsel voor Bianchi. De race werd onmiddellijk stilgelegd en de Formule 1-wereld hield zijn adem in terwijl de hulpverleners alles in het werk stelden om de jonge coureur te stabiliseren en te evacueren naar het ziekenhuis.

Douche nemen en uitglijden

Vervolgens gingen er negen maanden voorbij, waarbij de wereld van de koningsklasse hoopte op een goede afloop van het aangrijpende ongeluk. Dat kwam er niet: op 17 juli 2015 verloor de motorsportwereld een veelbelovend talent. Aan het begin van het weekend werd er door Verstappen al stilgestaan bij Bianchi en na het winnen van de race in Japan krijgt hij - in het kader van Bianchi's overlijden en de veiligheid - de vraag of hij vaak stilstaat bij de gevaren van de sport: "Eerlijk gezegd vind ik het fijn om niet teveel stil te staan bij dit soort dingen. Ik weet dat deze sport gevaarlijk kan zijn, maar ik kan ook een douche nemen, uitglijden en mijn nek breken", stelt de drievoudig wereldkampioen.

Niet te lang over nadenken

Verstappen vervolgt: "Je moet het allemaal in context plaatsen. Natuurlijk bereik je in de Formule 1 hoge snelheden en kan er van alles gebeuren. Een onderdeel van de auto kan afbreken, de remmen kunnen het begeven of je kan een crash hebben. Je kunt er wel heel lang over nadenken, maar ik denk dat het beter is om dat niet te doen. Inmiddels zijn we allemaal ervaren genoeg en bewust van het feit dat je bij een inhaalactie of het rijden op de limiet voor een rondetijd altijd een crash kunt veroorzaken. Natuurlijk probeer je dat soort dingen te voorkomen", besluit de 26-jarige coureur.

