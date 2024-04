Toto Wolff sprak na afloop van de Grand Prix van Japan zijn lof uit over Max Verstappen, maar Red Bull-topman Helmut Marko wil niets weten van het geflirt van de Mercedes-teambaas met zijn stercoureur.

Max Verstappen sleepte op Suzuka zijn derde overwinning in de eerste vier races van het Formule 1-seizoen binnen, door op dominante wijze als eerste over de streep te komen in de Grand Prix van Japan. Teammaat Sergio Pérez kwam als tweede binnen, wat het team van Red Bull Racing haar derde één-tweetje van het seizoen opleverde. Vooralsnog ging het alleen in Australië mis. Daar viel Verstappen uit met een remprobleem, terwijl de Mexicaan zich geen weg door het verkeer wist te vechten. Mercedes kende op haar beurt opnieuw een moeilijk weekend met respectievelijk een zevende en negende plaats voor George Russell en Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Wolff vol lof over Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak na afloop van de race vol lof over de "spectaculaire" Verstappen. "Niemand gaat Max dit jaar nog inhalen", zo liet de Oostenrijker onder andere optekenen. "Zijn performance en zijn auto zijn geweldig. Als je kijkt naar de manier waarop hij zijn banden managet... De rest van het seizoen draait nu om best of the rest", doelt Wolff op zijn verwachting dat de eerste plaats in het kampioenschap al vergeven is. Wolff is de laatste tijd vaker positief over Verstappen, en maakt er geen geheim van dat hij hem in 2025 graag naar Mercedes zou halen, ter vervanging van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton.

Marko reageert op uitspraken Wolff

Als Marko door OE24 gevraagd wordt naar de voorspelling van Wolff, klinkt het lachend: "Laat me alsjeblieft met rust. We hebben nog maar vier races verreden, er zijn er nog twintig te gaan. In Melbourne hebben we gezien hoe snel alles om kan slaan. Ferrari is sterk en betrouwbaar, we kunnen hen niet afschrijven. We hebben een goede auto, maar Max maakt het verschil. Alles was duidelijk op Suzuka, maar toen reed Max ineens die fantastische snelste raceronde op versleten banden. Niet voor de lol, maar om zijn boodschap duidelijk te maken: 'Hallo, de rest van jullie is hier alleen om tweede te worden.'"

Gerelateerd