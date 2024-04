Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het niet eens met Toto Wolff. De Mercedes-teambaas liet na afloop van de Grand Prix van Japan optekenen dat Max Verstappen nu al niet meer ingehaald kan worden dit seizoen.

Max Verstappen schreef afgelopen zondag de Grand Prix van Japan op dominante wijze op zijn naam, waarmee de Nederlander zijn derde overwinning in vier races binnensleepte. Toto Wolff was na afloop van de race vol lof over de "spectaculaire" Nederlander, die volgens hem dit jaar nu al niet meer ingehaald kan worden. Wolff maakt er geen geheim van dat Verstappen bovenaan zijn boodschappenlijstje staat voor het nog te vergeven stoeltje bij Mercedes in 2025, vanwege het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen grapt over lovende woorden Wolff

Dat Wolff de afgelopen weken dan ook erg positief over Verstappen is, is ook de Limburger zelf opgevallen: "Toto is de laatste tijd heel aardig, hij zegt veel aardige dingen over mij", klonk het lachend na afloop van de race in Japan. "We hebben nog een lang seizoen te gaan en ik wil niet te veel nadenken over de rest van het seizoen. Ik bekijk het per race", doelde hij op de uitspraak van Wolff dat hij niet meer ingehaald zou kunnen worden.

Horner niet onder de indruk van geflirt

Verstappen vervolgde: "Er komen circuits aan die ons niet goed zullen liggen, maar op circuits waarvan we weten dat we snel kunnen zijn, moeten we profiteren en maximaal scoren als team. Ik zal proberen dat te blijven doen. Op de circuits waar het wat minder gaat moeten we ook maximaliseren, als andere teams misschien ook kunnen winnen." Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is minder gecharmeerd van het geflirt van Wolff: "Het is nog een beetje vroeg om de handdoek in de ring te gooien", klonk het. "Er zijn nog twintig races te gaan. Ik heb door de jaren heen geleerd dat ik niet te veel moet luisteren naar wat Toto zegt."

Gerelateerd