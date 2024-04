VIDEO: Verstappen gaat in op 'onenigheid' met Lambiase: "Hebben een goede relatie"

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase wisten tijdens de Grand Prix van Japan de aandacht weer eens op zich gevestigd te krijgen. De regie van de Formule 1 zond een gesprek uit dat Verstappen had met zijn engineer op de boordradio en daarop was te horen dat Lambiase gelijk had met betrekking tot de afstelling van de voorvleugel. Verstappen legt na afloop uit wat er precies gebeurde.

