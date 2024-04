Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Japan en dat deed de Nederlander voor het oog van Kelly Piquet en dochter Penelope. Na de domper in Australië is Verstappen blij dat hij dit keer wél kon wonnen voor het oog van de kleine meid en zijn vriendin.

Twee weken geleden liep Verstappen nog tegen een flinke domper aan toen hij tijdens de Grand Prix van Australië al na vier ronden zijn RB20 brandend en wel in de pitstraat moest parkeren met remproblemen. Het leverde na afloop mooie beelden op van een teleurgestelde Penelope, die samen met Verstappen vroegtijdig het circuit kon verlaten. Eén race later is het voor het oog van de dochter van vriendin Piquet en voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat wél raak. Verstappen won zondag relatief eenvoudig de Grand Prix van Japan.

Penelope brengt geen ongeluk

Daarmee is het tijdens de tweede race waarbij de vierjarige meid live aanwezig dus uiteindelijk toch goed gekomen: de trotse Penelope zag hoe 'bonuspapa' Verstappen op oppermachtige wijze de vierde race van het seizoen op zijn naam schreef. De wereldkampioen zelf haalt voor de camera van Viaplay opgelucht adem: "Ze vroeg aan mij waarom ik was uitvallen, dus ik zei dat de auto in de fik stond, blikt hij eerst nog even terug op de race in Australië. "Volgens mij is Kelly blij dat er vandaag niks is gebeurd, want anders voelt ze misschien dat het geen geluk brengt. Maar dat was wel mooi om te zien."

Veel beter dan de trainingen

Verstappen gaat in het interview ook nog inhoudelijk in op de race, waarbij het allemaal keurig op zijn plek viel: "De auto voelde een stuk beter aan ten opzichte van de trainingen met de long runs. Ik heb mijn marges op het begin gepakt en daarna gewoon goed op de banden gelet tot het einde. Het is natuurlijk op deze baan heel zwaar op de banden. De auto beweegt heel veel, maar uiteindelijk voelde het wel een stuk beter dan de rest van het weekend. We hebben de juiste aanpassingen gedaan", besluit de leider in het wereldkampioen na zijn derde zege van het seizoen.

