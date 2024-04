Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op dominante wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam met een voorsprong van ruim twaalf seconden ten opzichte van teammaat Sergio Pérez als eerste over de streep op Suzuka.

Max Verstappen kwam goed van zijn plek bij de start van de Grand Prix van Japan, waarmee hij zijn eerste positie wist te behouden. De Red Bull Racing-coureur moest datzelfde kunstje echter nog eens herhalen, toen de race in de eerste ronde werd stilgelegd met een rode vlag, na een crash tussen Alexander Albon en Daniel Ricciardo. Ook bij de tweede staande start wist Verstappen teammaat Sergio Pérez voor te blijven, waarna de overwinning eigenlijk niet meer in gevaar is geweest. Na 53 ronden kwam hij met een voorsprong van ruim twaalf seconden op de Mexicaan als eerste over de streep, inclusief het extra punt voor de snelste raceronde.

Verstappen positief

"Het ging heel goed. Het kritieke onderdeel was de start. Tijdens de race werd de auto steeds beter en beter. Ik weet niet of dat ermee te maken had dat de wolken kwamen aanwaaien. Alles ging goed. De strategie werkte goed, de pitstops gingen goed. Het had niet beter gekund. De laatste race ging het wat minder, maar het is mooi dat we hier weer bovenaan staan. Fantastische fans hier, en natuurlijk ook erg goed voor Honda."

