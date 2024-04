Na de Grand van Australië werd bekend dat Lee Stevenson, de voormalig nummer één engineer bij het team van Red Bull Racing, de deur na achttien jaar achter zich dichttrok. In eerste instantie werd er niet bekendgemaakt waar hij naartoe vertrok, maar na een opmerking van Max Verstappen weten we dat nu wél.

Stevenson liet na de race in Australië op Instagram weten dat zijn laatste dag erop zat. "Ik wilde iedereen even laten weten dat ik vanaf nu geen posts meer zal delen van mij bij Red Bull, want vandaag is mijn allerlaatste dag. Ik heb een fantastische achttien jaar erop zitten. De dingen die ik samen met dit team heb kunnen bereiken, zijn ongelooflijk. Vanaf de RB02 tot aan de RB16B, het was een fantastisch avontuur." Met de Oostenrijkse renstal maakte hij dus alles van begin tot einde mee, waarna hij dus een streep zette onder zijn avontuur.

Nummer één monteur

In de media werd er vervolgens gesproken van een fikse aderlating voor het team uit Milton Keynes. Volgens de verschillende berichten vertrok er met het vertrek van Stevenson 'de nummer één monteur', een functie waar hij zich sinds zijn aankomst in 2006 naar heeft weten op te werken. Verstappen klaarde later echter de lucht over dat rondzingende gerucht: "Dat was hij eigenlijk al niet meer sinds het eind van 2020", zo liet de drievoudig wereldkampioen weten. Vervolgens bleek dat Stevenson bij een ander team in de paddock ging werken, maar nergens kregen we te horen welk team dit ging zijn.

Verstappen doet onthulling

Nu is dat echter uiteindelijk tóch aan het licht gekomen na opmerkingen van Verstappen in Japan, die nog eens in ging op het vertrek van de man die jarenlang zo'n belangrijke rol in het team speelde: "Ik heb vanaf mijn begin bij Red Bull in 2016 een goede relatie met Leeroy gehad. Hij was mijn nummer één tot het einde van 2020, als ik het niet fout heb. Vervolgens schoof hij door naar een andere rol, waarbij hij meer vanaf de fabriek werkte. Toen kwam hij terug naar het circuit in een meer gedeelde functie als hoofdmonteur. Nu heeft hij een geweldige kans bij Sauber gekregen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen dat hij iets nieuws probeert", zo onthult Verstappen dus zijn nieuwe team.

