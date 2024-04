Max Verstappen wordt sinds enkele weken in verband gebracht met het team van Mercedes sinds het uitbreken van de interne Red Bull-oorlog, maar voorlopig lijkt de wereldkampioen totaal geen trek te hebben in die overstap. Hij herhaalt dat nog maar eens, al sluit Christijan Albers niet uit dat Red Bull hem laat gaan.

Enkele weken geleden brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Inmiddels is de bom intern behoorlijk ontploft en lijkt er sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf lijken betrokken te zijn bij de interne problemen en het is de vraag hoe deze hele onrust opgelost kan gaan worden. Ondertussen wordt Verstappen - mede door uitspraken en acties van vader Jos - regelmatig in verband gebracht met een overgang naar Mercedes, het team waar Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt.

Verstappen herhaalt woorden

Eerder dit weekend gaf Verstappen in een uitgebreid interview met De Limburger al aan dat hij niet van plan is om naar Brackley te vertrekken en voor de camera's van Viaplay geeft hij eenzelfde soort reactie: "Het enige dat ik wil zeggen, is dat ik het wel snap. Als je succes wil, moet je de snelste coureur halen. Ik kan prima overweg met Toto [Wolff]. Ik zie hem hier en daar, maar op dit moment kan ik niet meer zeggen dan dat. Er speelt nu niks", zo laat de Nederlandse coureur in aanloop naar de race in Japan weten.

Arrogantie van Horner?

De woorden van Verstappen worden vervolgens lachend ontvangen in de studio van Viaplay. Albers vraagt zich af of het wel zo zeker is dat Verstappen in Milton Keynes actief blijft. Dit door het gedrag van teambaas Horner: "Ik zie Horner wel zo arrogant zijn om te denken dat hij kan winnen zonder Verstappen", zo laat de voormalig coureur weten. "Dat is de ondergang van Red Bull", reageert Tom Coronel vervolgens. "Als coureur wil je maar één ding: in de snelste auto zitten", voegt hij toe. "Maar het is goed voor een coureur zijn ego om een minder team wereldkampioen te maken", countert Albers. "Bullshit", zo besluit Coronel.

