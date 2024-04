We zitten om 07:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course. De Grand Prix van Japan is de vierde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De race zal voor de 33e maal gehouden worden in de prefectuur Mie. Het is met een temperatuur van 23°C prima weer. Het zonnetje schijnt en de kans op neerslag is dan ook 0%. De regen die werd voorspeld, zal morgen pas verschijnen, wanneer het F1-circus Japan verlaat. Max Verstappen pakte zijn derde pole op rij op Suzuka. Gaat het de regerend wereldkampioen lukken om teamgenoot Sergio Pérez en de McLaren van Lando Norris achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

