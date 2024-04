De laatste jaren wordt er door de FIA steeds meer gedaan aan het supporten van meisjes en vrouwen in de motorsport. Het uiteindelijke doel is om één of meerdere vrouwen de koningsklasse te laten bereiken. Max Verstappen denkt dat het allemaal toch een stuk anders moet om dat plan te laten slagen.

Hoewel het alweer even geleden is dat we een vrouw in een Formule 1-auto hebben mogen aanschouwen, blijft de FIA actief in het opzetten van manieren voor de vrouwen om kansen te krijgen het richting de koningsklasse te schoppen. Op dit moment probeert men met de F1 Academy om ondersteuning te bieden en te zorgen voor een opstapje naar de Formule 1-klassen met de mannen. Voorlopig lukt het echter nog niet om als vrouw zijnde die stap te maken.

Simwereld

In het simracen is het volgens Verstappen wel min of meer hetzelfde als in de echte wereld: "Het is een beetje hetzelfde. Meiden zijn er wel, maar veel minder dan jongens. In ons team rijden nu bijvoorbeeld alleen maar jongens. Maar als er straks een snelle meid tussen zit, dan willen we die natuurlijk ook hebben", vertelt hij aan De Limburger. Vervolgens maakt hij het bruggetje richting de gewone motorsport: "Dat is in de echte wereld ook gewoon zo, hè? Teambazen kijken er niet naar of iemand een jongen of een meisje is. Het gaat erom hoe snel ze zijn."

Hoger niveau

Volgens de Red Bull-coureur moet er wel het één en ander gebeuren willen vrouwen het redden tot de top van de motorsport. "Het is goed dat de Formule 1 nu extra aandacht heeft voor vrouwen in de autosport met F1 Academy, al heb ik vraagtekens bij hoe ze het aanpakken. De auto’s waar ze in rijden zijn veel te langzaam. Als je ze ooit in de Formule 1 wil krijgen, moet het écht naar een hoger niveau. Leuk en aardig dat er nu meiden gesponsord worden door Formule 1-teams, maar waar helpen we ze eigenlijk mee? Er is nu geen vervolgstap voor hen. Het gat naar een Formule 4-auto is bijvoorbeeld al te groot.”

