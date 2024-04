De Grand Prix van Japan vindt op zondag plaats en vanzelfsprekend werd er op zaterdag gekwalificeerd. Red Bull leek de grote favoriet en maakte die rol waar. Max Verstappen moest er echter hard voor werken: de Nederlander sloeg een aanval van Sergio Pérez af en reageert na afloop.

Na de domper van twee weken geleden in Australië, waar de race van Verstappen er al na vier ronden op zat wegens problemen aan de remmen, was de drievoudig wereldkampioen erop gebrand om revanche te nemen tijdens de Grand Prix van Japan, één van de favoriete races van de Nederlander. Verstappen is het weekend in ieder geval uitstekend begonnen: gewapend met de sterke RB20 deed de Limburger wat hij moest doen en pakte hij de pole position.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen reageert

Heel gemakkelijk werd het echter niet, want ook Pérez leek in uitstekende vorm te verkeren. Even leek de Mexicaan in de laatste run zelfs op weg om met de eerste twee sectoren de tijd van Verstappen aan te vallen, al liet hij het in de derde sector alsnog liggen. Een gelukje dus, voor Verstappen. Na afloop reageert hij kort voor de microfoon van Jean Alesi: "Dit circuit is gevoelig met de banden en het lukt niet altijd om op de limiet te rijden. Je wil dat elk rondje perfect is, maar dat is lastig op een circuit als dit. We hebben een goede positie voor morgen. Geweldig om als team P1 en P2 te pakken. Hopelijk kunnen we dat meenemen naar morgen."

Gerelateerd