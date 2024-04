Verstappen niet geheel tevreden, maar wel de snelste tijdens laatste training in Japan

Max Verstappen heeft de derde training in het land van de rijzende zon als nummer één afgesloten met een 1:29.563. In een compleet droge sessie kwam teamgenoot Sergio Pérez binnen op de tweede positie en George Russell was uiteindelijk de nummer drie van de laatste oefensessie voor de Grand Prix van Japan.

De derde vrije training werd afgetrapt met de kennis dat er maar weinig trainingstijd is geweest. Dat had alles te maken met de regen die op vrijdag viel, waardoor er tijdens de tweede oefensessie maar weinig werd gereden. De omstandigheden waren tijdens de laatste training echter wel goed en dus was er veel actie op de baan.

Openingsfase

Toen het licht op groen ging was het Verstappen die als eerst de baan op was gereden. Dat deed de Nederlander met de gele band onder zijn RB20, net als de andere coureurs die op dat moment hun weg naar het circuit wisten te vinden. Nico Hülkenberg had een klein momentje toen hij de pitstraat uitkwam en even later was het teamgenoot Kevin Magnussen die de controle over zijn haas verloor in de hairpin op Suzuka. Met wat vuil op de banden kon de Deen echter weer zijn weg vervolgen.

Limits = found 😅



K-Mag has a little off-road moment at the hairpin but no damage done and he re-joins the session.



Follow FP3 live🌸: https://t.co/H6BoY2ppCf#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/i53RM8BLrg — Formula 1 (@F1) April 6, 2024

Na zo'n tien minuten stond Lewis Hamilton bovenaan de tijdenlijst met de rode band onder zijn W15. Verstappen en Pérez stonden daarachter, maar de Mexicaan had toch flink wat klachten over de 'driveability' van zijn RB20 en dan met name tijdens de lage snelheidsbochten. Ook Alexander Albon melde dat zijn auto wat onrustig aanvoelde. Het was vervolgens Daniel Ricciardo die even naast de baan kwam te staan. De Australiër verloor de achterkant van zijn VCARB01 ingaande bocht twee, kwam vervolgens in het gras terecht en kon na een pirouette zijn weg weer vervolgen. Toch waren er meerdere rijders die nog die juiste afstelling moesten vinden. Esteban Ocon had namelijk nog last van gehobbel en Oscar Piastri kon ook nog niet voluit pushen. Ook Verstappen was nog zoekende, hij vertelde dat er nog flink wat onderstuur was en had last zijn spiegels die flink aan het vibreren waren.

You spin us right round, Daniel, right round 🥴



The Honey Badger has a small spin at T1 and continues.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XdGfu05ssZ — Formula 1 (@F1) April 6, 2024

Longruns

De Nederlander had op dat moment nog de tweede tijd op het bord staan, maar was dan ook bezig met zijn racepace. Hamilton stond bovenaan met een 1:30.0, maar die tijd werd op de rode banden neergezet. Norris en Piastri stonden daarachter en ook zij hadden al ronden gereden met de softbanden. De Ferrari's waren op dat moment op P6 (Leclerc) en P10 (Sainz) terug te vinden, maar ook zij waren bezig met de longruns. Dat deden Alonso en Stroll op dat moment ook, maar zij waren de enige die kozen voor de harde banden.

Now the times are tumbling 👀



Verstappen immediately responds, lowering the benchmark time to a 1m29.563s. Perez goes second.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/zaLgytdrn6 — Formula 1 (@F1) April 6, 2024

Slotfase

Na kortstondig gesleutel aan de wagens, gingen met nog een kwartiertje te gaan de kwalificatiesimulaties beginnen. Russell sprong met een 1:29.918 naar de eerste positie en ondertussen was Norris ook rap bezig. Verstappen pakte de snelste tijd over met een 1:29.563, zonder daarvoor een paarse sectortijd te hebben gereden en melde dat de rechterkant van de RB20 niet goed voelde. Pérez sloot vervolgens aan op P2 en Norris zag zijn snelle ronde in het water vallen, omdat hij net iets te agressief op de kerbstones terechtkwam in bocht negen, iets wat zijn teamgenoot eerder in de sessie ook al deed. Sainz bleef als snelste Ferrari op P7 zeven hangen en Leclerc moest het uiteindelijk doen met P10.

