We zitten om 04:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde vrije training op het Suzuka International Racing Course. De Grand Prix van Japan is de vierde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 33e maal gehouden worden in de prefectuur Mie. Het is 17°C en bewolkt, maar er wordt verwacht dat het droog zal blijven. De laatste trainingssessie voor de Grand Prix van Japan gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Japan Sort by: Latest Oldest McLaren komt naar voren Lewis Hamilton met een 1:30.065 op de softs en Max Verstappen met een 1:30.193 op de mediums staan nog steeds bovenaan, maar de McLarens vinden we nu op de derde en vierde plek met Lando Noris voor Oscar Piastri, beiden op de zachte band. Sergio Pérez completeert de top 5 na de eerste 20 minuten. Werk aan de winkel voor Williams Na de klachten van Alexander Albon, meldt ploegmaat Logan Sargeant nu dat hij er "totaal geen downforce aan de achterkant is, nul". Williams moet dus aan de bak om de afstelling aan te passen. Ricciardo op het gras Na 17 minuten in de sessie gaat Daniel Ricciardo in de rondte. De RB-coureur verliest de controle door de eerste bocht en spint. Albon heeft het ook moeilijk Alexander Albon laat via de boardradio weten aan Williams dat hij "totaal geen vertrouwen heeft in de auto". De in Londen-geboren Thai ligt momenteel veertiende van de 16 coureurs die een tijd hebben neergezet. Ook Pérez niet tevreden Sergio Pérez is niet blij met hoe de RB20-bolide aanvoelt: "Wat de f***, weer die drivability. Kijk er alsjeblieft naar." De Mexicaan laat verder aan Red Bull weten dat hij het erg lastig heeft in de langzamere bochten. Klacht van Verstappen Max Verstappen laat via de boardradio weten dat zijn spiegels nogal vibreren. Red Bull Racing heeft nieuwe spiegels meegenomen voor het Grand Prix-weekend in Japan. Hamilton bovenaan Lewis Hamilton staat op de zachte band, gaat paars in sector 1 en klokt de snelste ronde tot nu toe met een 1:30.065. De Mercedes-coureur liep precies twee tienden harder dan Max Verstappen op de mediums. Vroeg foutje van Magnussen Kevin Magnussen was pas bezig aan zijn tweede rondje op de mediums en hij spint nu al na een glijpartij door de haarspeldbocht. Gelukkig komt hij zelf uit de grindbak en hoeft de sessie niet stilgelegd te worden. Sessie begonnen Langzaam maar zeker stroomt het veld naar buiten. Verschillende teams doen verschillende programma's. De Kick Saubers staan op softs en Alexander Albon staat op de harde band. Max Verstappen klokt als eerste een rondetijd op de mediums. Licht op groen Het licht aan het einde van de pitstraat is op groen gegaan. VT3 is officieel begonnen op het Suzuka International Racing Course. Er wordt verwacht dat het een drukke sessie gaat zijn, aangezien de teams niks konden leren tijdens de natte tweede training. Upgrades voor Alonso Alleen Lance Stroll reed gisteren met de nieuwe upgrades voor de Aston Martin AMR24. De Britse renstal brak de curfew afgelopen nacht om de upgrades ook te monteren op de auto van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen zal dus ook met de nieuwe onderdelen rijden vanaf Vrije Training 3. VT2 viel in het water Het was tijdens Vrije Training 2 te droog voor intermediates, maar te nat voor slicks. Slechts 9 van de 20 coureurs zetten een rondetijd neer. Oscar Piastri kwam bovenaan te staan met een 1:34.725. Verstappen snelste op vrijdag Max Verstappen was sneller dan wie dan ook op de vrijdag. De Red Bull-coureur klokte een 1:30.056 in Vrije Training 1 voor de Grand Prix van Japan. Zaterdag op Suzuka bijna van start Over iets meer dan 20 minuutjes beginnen we de zaterdag op het Suzuka International Racing Course met de derde en laatste trainingssessie. Ook vandaag weer kwamen de gepassioneerde, Japanse fans uren voor de start van VT3 al aan op het circuit.

