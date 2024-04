We zitten om 04:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste vrije training op het Suzuka International Racing Course. De Grand Prix van Japan is de vierde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 33e maal gehouden worden in de prefectuur Mie. Het is 17°C en bewolkt, maar nog wel droog, al ligt de regen op de loer, want de kans op neerslag is 60 tot 75% tot het einde van VT2. De eerste vrije training voor de eerste Grand Prix van Japan gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Japan Sort by: Latest Oldest Finishvlag hangt uit Het zwart-witgeblokt wordt getoond aan de coureurs. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan de eerste trainingssessie. Max Verstappen was de snelste coureur met een 1:30.056. Vrije Training 2 voor de Grand Prix van Japan zal van start gaan om 08:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Rustig eind van de sessie In de laatste minuten van Vrije Training 1 vinden we Max Verstappen op de harde band en wordt er wat meer gefocust op de racepace. Een aantal teams oefenen wat pitstops. Stand met nog 10 minuten te gaan 1. Verstappen 2. Pérez 3. Sainz 4. Russell 5. Hamilton 6. Leclerc 7. Alonso 8. Piastri 9. Tsunoda 10. Norris 11. Albon 12. Hülkenberg 13. Bottas 14. Iwasa 15. Ocon 16. Gasly 17. Stroll 18. Zhou 19. Magnussen 20. Sargeant Red Bull één-twee Max Verstappen gaat op die softs het snelst met een 1:30.056, 0.181 seconden voor ploegmaat Sergio Pérez. De Mexicaan was in de tweede sector sneller dan Verstappen. Bijna iedereen naar buiten Iedereen is direct naar buiten gegaan, behalve Esteban Ocon. Alleen Valtteri Bottas, Lance Stroll en Zhou Guanyu staan op de mediumband, terwijl de rest van het veld op de zachte compound staat. Vrije Training 1 hervat De eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan is weer onderweg met nog 19 minuten te gaan. Sargeant is oké, maar zijn Williams niet Williams zal flink aan de bak moeten om de bolide van Logan Sargeant te repareren voor Vrije Training 2. Hamilton op de zachte band Net voordat de sessie werd stilgelegd, kwamen een aantal coureurs naar buiten op de zachte band. Een daarvan was Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur klokte de snelste rondetijd met een 1:30.543. Schade Williams Logan Sargeant raakte de bandenstapels met de voor- én de achterkant van de Williams. De schade lijkt dus niet chassisvernietigend te zijn, maar Williams had wel een nieuwe voorvleugel meegenomen en die is wel kapot. Sargeant crasht Logan Sargeant is in de bandenstapel geraakt in de Dunlop Curve. De Williams is niet erg zwaar beschadigd, maar de Amerikaan moet wel uitstappen. Dat zorgt voor de eerste rode vlag op Suzuka. Stand halverwege VT1 Het was even rustig op de baan, maar er komen nu steeds meer auto's op de baan op de zachte band. 1. Verstappen 2. Norris 3. Alonso 4. Pérez 5. Russell 6. Leclerc 7. Sainz 8. Hamilton 9. Tsunoda 10. Bottas 11. Stroll 12. Zhou 13. Piastri 14. Gasly 15. Ocon 16. Sargeant 17. Hülkenberg 18. Magnussen 19. Iwasa 20. Albon Verstappen snelste Na 22 minuten is Max Verstappen sneller dan wie dan ook op de harde band. Hij staat met een 1:31.463 maar liefst 0.318 seconden voor Lando Norris en Fernando Alonso. Stroll en Albon zonder tijd Ayumu Iwasa klokt dan eindelijk zijn eerste rondetijd na wat werk aan de VCARB01. Lance Stroll staat binnen nadat hij een stukje van zijn aero rake was verloren. Ook Alexander Albon is nog steeds in de garage te vinden. Stroll en Albon hebben nog geen tijd neergezet. Alonso precies even snel als Norris Fernando Alonso gaat paars in sector 1, maar geel in sector 2 en 3. Op de duizendste van een seconde gaat de Spanjaard precies even snel als Lando Norris, maar omdat laatstgenoemde eerder die 1:31.781 neerzette, blijft Norris bovenaan. Eerste rondetijd Verstappen Lando Norris staat met zijn 1:31.781 nog altijd bovenaan na een kwartiertje. Sergio Pérez is nu tweede op de harde compound voor Fernando Alonso op de mediums. Max Verstappen is eindelijk op de baan na een tijdje in de garage. Zijn eerste rondetijd van 1:32.635 is goed voor de negende plek. Load more

