Het is inmiddels tien jaar geleden dat Jules Bianchi een uiteindelijk catastrofaal ongeluk beleefde in Japan en dus wordt er dit weekend teruggedacht aan de talentvolle coureur. Ook Pierre Gasly, landgenoot van Bianchi, heeft alleen maar mooie woorden over voor zijn voormalige vriend.

De bewuste race op het Suzuka Circuit in 2014 werd geteisterd door zware regenval, wat leidde tot chaotische omstandigheden. Bianchi, rijdend voor Marussia, verloor in de belabberde omstandigheden de controle over zijn bolide en schoof van de baan, rechtstreeks tegen een takelwagen, die bezig was de gestrande wagen van Adrian Sutil weg te halen. Een takelwagen die, gezien de barre omstandigheden, niet eens op de baan had mogen zijn zonder safety car-situatie. De impact was verwoestend en resulteerde in ernstig hoofdletsel voor Bianchi. De race werd onmiddellijk stilgelegd en de Formule 1-wereld hield zijn adem in terwijl de hulpverleners alles in het werk stelden om de jonge coureur te stabiliseren en te evacueren naar het ziekenhuis.

Gasly eens met Verstappen

Vervolgens gingen er negen maanden voorbij, waarbij de wereld van de koningsklasse hoopte op een goede afloop van het aangrijpende ongeluk. Dat kwam er niet: op 17 juli 2015 verloor de motorsportwereld een veelbelovend talent. Tien jaar na de catastrofale race wordt er op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend teruggeblikt. Gasly spreekt over zijn landgenoot: "Ik ben het eens met Max", reageert hij op wat Verstappen eerder over Bianchi zei. "Jules zal altijd herinnerd worden om hoe hij was. Niet alleen als coureur, maar ook als mens", stelt de Alpine-coureur.

Voorbestemd voor Ferrari

Hij vervolgt: "Hij was ontzettend aardig. Hij was een schoolvoorbeeld voor een hoop coureurs, maar vooral in Frankrijk. Ik weet nog dat we in het Franse team waren. Daar waren alle jonge coureurs. Zoals Antoine [Hubert], Esteban [Ocon] en vele andere jonge kinderen die natuurlijk tegen hem opkeken als de aanstaande nieuw grote coureur in de Formule 1. Iedereen is het er volgens mij wel over eens dat hij uiteindelijk Ferrari zou halen. Het is diep, diep triest om erover na te denken wat er is gebeurd. Ik ben wel blij dat hij duidelijk zijn sporen heeft nagelaten in de Formule 1 en ook daarbuiten. Hij zal nooit vergeten worden."

