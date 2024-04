Verstappen snapt dat Ferrari Hamilton verkiest boven Sainz: "Is een inkoppertje"

Max Verstappen snapt dat Lewis Hamilton de voorkeur heeft gekregen van Ferrari boven Carlos Sainz. De Red Bull Racing-coureur zei dit tijdens de persconferentie in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan aankomend weekend. Volgens Verstappen is het "een inkopper" dat Sainz zijn koffers moet pakken ten faveure van Hamilton.

Sainz kreeg begin dit jaar het pijnlijke nieuws dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. De Spanjaard wordt vervangen door Hamilton, die besloot zijn heil elders te zoeken nadat hij een paar moeizame seizoenen met Mercedes achter de rug heeft. Bij Ferrari hoopt Hamilton jacht te kunnen maken op zijn felbegeerde achtste wereldtitel, terwijl Sainz op zijn beurt überhaupt nog geen stoeltje heeft voor volgend jaar. Dit heeft echter geen impact op zijn prestaties. In tegendeel: Sainz is momenteel één van de sterkst presterende coureurs op de grid. Verstappen denkt daarom ook niet dat de geboren Madrileen zich zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. Volgens hem komt Sainz echt wel op z'n pootjes terecht, al snapt hij ook dat Ferrari de keuze heeft gemaakt voor Hamilton.

Verstappen snapt keuze Ferrari voor Hamilton

Dat Ferrari ervoor heeft gekozen Sainz te slachtofferen om de komst van Hamilton mogelijk te maken, kan Verstappen wel begrijpen. Volgens de Nederlander is het een buitenkansje wanneer je iemand als Hamilton binnen kunt halen. En dat er dan iemand plaats moet maken, dat hoort erbij. "Als Lewis ergens anders heen wil, kan je je als team wel iets meer permitteren om een zevenvoudig kampioen aan te trekken", zo laat Verstappen weten. Dat Sainz geslachtofferd werd, kwam voor hem niet onverwachts. "Er moet iemand gaan en dit leek me een inkopper, aangezien ze al zo lang met Charles [Leclerc, red.] samenwerken. Dat is helaas hoe het soms werkt."

Verstappen verwacht nieuw stoeltje voor Sainz

Toch denkt Verstappen niet dat Sainz, nu nog werkloos voor 2025, zich zorgen hoeft te maken voor de nabije toekomst. "Hij is goed genoeg en hoeft zich geen zorgen te maken. Hij moet gewoon de juiste keuze maken over waar hij terecht wil komen. Ervoor zorgen dat hij niet ieder jaar aan het wisselen gaat [van team]", aldus de Limburger.