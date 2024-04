De oorlog bij Red Bull Racing lijkt nog altijd niet definitief te zijn gaan liggen en dat betekent automatisch dat een team als Mercedes de kansen schoon ruikt om kopstukken uit het team naar Brackley te lokken. Na Max Verstappen en Helmut Marko lijken de Zilverpijlen nóg een target gevonden te hebben.

Enkele weken geleden brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Inmiddels is de bom intern behoorlijk ontploft en lijkt er sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf lijken betrokken te zijn bij de interne problemen en het is de vraag hoe deze hele onrust opgelost kan gaan worden. Ondertussen wordt Verstappen - mede door uitspraken en acties van vader Jos - regelmatig in verband gebracht met een overgang naar Mercedes, het team waar Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt.

Kopstukken

Tijdens en na de Grand Prix van Australië lijkt te hele zaak wel in wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar helemaal over is de zaak natuurlijk nog steeds niet. Ondertussen blijft het team van Mercedes op de achtergrond loeren naar kansen. De afgelopen weken schroomde teambaas Toto Wolff niet om openlijk te flirten met Marko en dus Verstappen. Dat zijn echter niet de enige kopstukken waar de Oostenrijker en zijn team op lijken te mikken. Het gaat daarbij echter niet - zoals men misschien zou verwachten - om Adrian Newey.

Pierre Waché

De Zilverpijlen zouden namelijk volgens het Italiaanse Formula Uno Analisi Tecnica hun oog hebben laten vallen op Pierre Waché, de technisch directeur binnen het team én rechterhand van Newey. Volgens het medium zou de entourage rondom Verstappen Waché zelfs als belangrijker zien dan Newey zelf. De technische man zou bovendien een kostbaar puzzelstukje vormen in het verleiden van Verstappen om richting Mercedes te komen. Zoals bekend zou ook Marko - met de inmiddels welbekende Marko-clausule - een belangrijke rol in kunnen gaan spelen.

