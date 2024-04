Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar een vervanger voor de vertrekkende Lewis Hamilton. Met Andrea Kimi Antonelli hebben ze al een jonge en getalenteerde coureur in de gelederen. Hij krijgt van het team nu de kans om kilometers te gaan maken in een Formule 1-bolide.

Begin dit jaar liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Verschillende namen

Door het vertrek van Hamilton komt er natuurlijk een plekje vrij bij het team van Mercedes en dus wordt er druk gespeculeerd over de vacante positie binnen de Zilverpijlen. Verschillende namen passeren de revue wat betreft het stoeltje naast George Russell. Zo horen we namen als Fernando Alonso, Carlos Sainz en Alex Albon regelmatig voorbijkomen en is ook Max Verstappen sinds de ontplofte Red Bull-soap een mogelijke optie voor het team van Toto Wolff. Ondanks al die namen, heeft men in Antonelli ook een zeer getalenteerde coureur in de gelederen.

Eerste test

Nu lijkt het er bovendien op dat het team hem probeert klaar te stomen voor een overstap naar de koningsklasse in de toekomst. Op 16 april zal de 18-jarige coureur namelijk voor het eerst achter het stuur van een Formule 1-auto gaan zitten op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Hij mag dan twee dagen in de W12 kruipen, waarmee het team in 2021 opereerde. Het is de eerste in een reeks van verschillende tests verspreid over Europa waar Antonelli in 2024 meters in zal gaan maken. Naast een plekje bij Mercedes, wordt hij ook met het team van Williams in verband gebracht.

