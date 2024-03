Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner denkt dat als Max Verstappen vanwege de onrust binnen het team besluit bij Red Bull Racing te vertrekken, een overstap naar Mercedes het meest voor de hand ligt.

De storm binnen Red Bull Racing lijkt aan de oppervlakte wat te zijn gaan liggen. De focus van de media ligt sinds het raceweekend in Australië weer wat meer op de performance op de baan, en wat minder op de soap die zich afspeelt rondom teambaas Christian Horner. Het verhaal is echter nog niet ten einde. De medewerkster die de Brit beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag is in beroep gegaan bij de FIA, en zal naar verluidt naar de arbeidsrechter stappen, als ook het motorsportorgaan de klacht verwerpt.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Verstappen

De speculatie over de toekomst van Max Verstappen neemt hierdoor toe. Met name sinds de Nederlander heeft uitgesproken dat zijn toekomst binnen Red Bull Racing samengaat met die van Helmut Marko, die op zijn beurt weer een machtsstrijd lijkt uit te vechten met Horner. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner geeft zijn kijk op de zaak: "Het lijkt erop dat het recent wat rustiger is geworden binnen Red Bull. Dat zal het minder gemakkelijk maken om onder zijn contract uit te komen", doelt de Italiaan tegenover Sky Sports op Verstappen.

Leclerc: 'Australië was ontzettend bemoedigend, maar zullen nooit snelheid Verstappen weten'

Mercedes meest voor de hand liggend

Steiner vervolgt: "We weten natuurlijk niet precies wat daar in staat, maar op het moment is er denk ik geen beter team om voor te rijden. De prioriteit van Max ligt bij het gevoel met de auto en het team. Als er niet iets is wat hem persoonlijk stoort, denk ik niet dat hij vertrekt. Iedereen in de Formule 1 is op dit moment geïnteresseerd in Verstappen. Het draait om wat Max zelf wil. Mercedes heeft een plekje vrij, omdat Lewis Hamilton na dit seizoen de overstap naar Ferrari maakt. Aston Martin zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik denk dat als Max ergens anders heengaat, het Mercedes wordt.

Gerelateerd