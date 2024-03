Daniel Ricciardo weet voorlopig nog totaal niet te overtuigen in het nieuwe Formule 1-seizoen en dus is het tijd voor de Australiër om snel een ommekeer te bewerkstelligen. De man uit Perth laat weten dat hij niet had verwacht dat het seizoen op deze manier zou beginnen.

Voorlopig heeft Ricciardo het in dit seizoen lastig en weet hij geen indruk te wekken op de Red Bull-leiding. Iets dat Helmut Marko recent ook al liet horen: "De kwalificatie van Yuki was erg goed en Ricciardo moet snel met iets komen", liet de Red Bull-adviseur na afloop van de tweede race van het seizoen horen. Ook in zijn thuisrace in Australië kwam de publieksfavoriet er eigenlijk weer niet aan te pas en kwam hij slechts als twaalfde over de streep. Dit terwijl teamgenoot Tsunoda knap zevende werd.

Slecht begin

Het zorgt ook voor vraagtekens in het hoofd van de Honey Badger. De RB-coureur geeft aan niet helemaal te snappen waar het tot nu toe misgaat. "Ik had niet verwacht dat het seizoen zo zou beginnen. Neem Boedapest vorig jaar. Ik had een dag in de auto gereden en was in de kwalificatie vervolgens sneller dan Yuki. Mijn race was heel erg sterk, zonder enige kennis. En nu heb ik een volledige voorbereiding gedraaid, plus de races van vorig jaar. Ik had echt verwacht dat we sterker uit de startblokken zouden komen", citeert Motorsport.com.

Hoofd erbij houden

De Australische coureur vervolgt: "Ik begrijp niet waarom het niet gaat. Niet alleen ik, maar meerdere mensen. Het belangrijkste is dat ik op het juiste pad blijf. Het is niet zo dat mijn hoofd volloopt met allemaal onzin of iets dergelijks. Ik laat al die geruchten en afleiding niet toe. Ik voel me echt goed. Helaas zorgen de resultaten er voor dat ik me niet geweldig voel. Diep van binnen voel ik me goed en wil ik gewoon blijven racen. Ik weet zeker dat ik nog wat meer uit mezelf kan halen en ik geloof erin dat we ook nog wat uit de auto kunnen halen."

