Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is ook in Miami van de partij. De Italiaan is sinds dit seizoen niet alleen enkele wedstrijden verslaggever bij Sky Deutschland, voor het weekend in Miami is hij zelfs de officiële ambassadeur.

Steiner is een graag geziene gast in de Formule 1-paddock. Na zijn vertrek bij Haas was het even onduidelijk wat er in de toekomst voor de Italiaan in het verschiet zou liggen, maar inmiddels is bekend Steiner genoeg werk krijgt aangeboden. Afgelopen weekend in Australië nam hij de podiuminterviews af en in Miami neemt hij de ambassadeursrol voor zijn rekening.

Één van mijn favoriete circuits

Bij Motorsport.com reageert de ster van Drive to Survive op het nieuws: "Ik vind het geweldig om ambassadeur te zijn van de Grand Prix van Miami, wat één van mijn favoriete races van het jaar is geworden." De sport heeft zich de afgelopen jaren vooral gefocust op de Verenigde Staten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. "Ik heb met eigen ogen de ongelooflijke groei gezien die Formule 1 in de Verenigde Staten heeft doorgemaakt en het heeft zoveel potentieel om te blijven groeien, vooral met races als Miami als onderdeel van het circuit."

Bobo's

De race in Miami is voor Amerikaanse begrippen één van de hoogtepunten van het jaar. Het zou het equivalent van Monaco moeten zijn, maar dan in de VS. Toch is er ook de nodige kritiek op het feestje in de badplaats. Zo was het de afgelopen jaren wel heel exclusief festijn voor bekende sterren, die weliswaar aanwezig waren, maar zich toch meer toelegde op het festiviteiten er omheen. Het semi-stratencircuit valt verder ook niet bij iedereen in de smaak en dus krijgt Steiner de schone taak om het sentiment om te buigen.

