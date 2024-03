Tijdens het weekend in Melbourne beschadigde Max Verstappen met zijn uitstapje tijdens de eerste vrije training zijn Honda-power unit. Dit seizoen mogen coureurs slechts vier motoren - zonder straf - in totaal gebruiken en dus heeft de Japanse brigade de krachtbron weer opgelapt en wordt het onderdeel van de poule van de Nederlander.

Het raceweekend in Australië is er eentje voor Red Bull Racing om snel te vergeten. Zo viel Verstappen uit met problemen aan zijn rechter achterrem en Sergio Pérez kwam niet verder dan P5. Toch was het niet alleen maar kommer en kwel, want hoewel Ferrari erg rap was, wist Verstappen toch de pole position eruit te persen. De volgende stop op de kalender is de Grand Prix van Japan en voor de mannen en vrouwen van Honda wil Red Bull natuurlijk geen slecht figuur slaan.

Honda geeft groen licht na reparatiewerkzaamheden

De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat de Honda RBPT H002-power unit van Verstappen uitvoerig is gecontroleerd en gerepareerd door Honda. De engineers hebben uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat de krachtbron nog beschikbaar blijft voor de regerend kampioen. Toch is een gerepareerde power unit niet van dezelfde kwaliteit als een hagelnieuw exemplaar en dus zal de motor hoogstwaarschijnlijk als reserve-unit worden ingezet. Die exemplaren zien we vaak op de vrijdag van een Grand Prix-weekend.

