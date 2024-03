Max Verstappen wist zondag in Australië na een uitvalbeurt op Albert Park niet zijn tiende overwinning op een rij te boeken. Het was Carlos Sainz die ermee aan de haal ging en dat zorgt voor vreugde bij Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz. Hij juicht omdat er voor het eerst in lange tijd een andere winnaar is.

Verstappen wist na een lastig weekend op de zaterdag tóch verrassend de pole position te grazen te nemen en hij was zondag dan ook de favoriet voor de overwinning op het Albert Park Circuit. De wereldkampioen kwam echter niet geweldig uit de startblokken en werd op de baan gepasseerd door Carlos Sainz. Even later belandde de 26-jarige coureur van de regen in de drup: zijn remmen hadden problemen en vlogen in brand, waardoor het einde oefening was voor de coureur die vorig seizoen elke ronde van de kalender wist te voltooien.

Artikel gaat verder onder video

Juichende Kravitz

Een DNF voor Verstappen en overwinning voor Sainz waren het gevolg. Het was een welkome opsteker voor fans die hopen op een spannend wereldkampioenschap en daar lijkt Sky Sports-verslaggever Kravitz er één van te zijn. Tijdens de uitzending rondom de Grand Prix komt de journalist in beeld en juicht hij om het uitvallen van Verstappen: "Max Verstappen heeft niet gewonnen, woohoo!", roept Kravitz. "Voor de eerste keer in negen races hebben we een andere winnaar." Even later corrigeert hij zijn toch wat opmerkelijke uitspraak: "Ik ben niet aan het juichen omdat Max Verstappen niet gewonnen heeft, maar omdat we een andere winnaar hebben."

put him in the bin 🗑️



he then went to collect confetti to savour this moment pic.twitter.com/k3mnIs9UqD — sam¹ ✨💙🧡 (@unleashthemax) March 24, 2024

Gerelateerd