Sergio Pérez kwam zondag als vijfde over de streep tijdens de Grand Prix van Australië en daarmee noteerde de Mexicaan toch een vrij teleurstellend resultaat. Er wordt alweer snel gespeculeerd over het stoeltje naast Max Verstappen, maar volgens Peter Windsor is de positie naast de Nederlander voor 2025 al vergeven.

Het seizoen van Pérez in 2023 kende de nodige ups en downs. De man uit Guadalajara begon nog ijzersterk met twee overwinningen uit vier wedstrijden, waarna hij na de Grand Prix van Miami als een kaartenhuis in elkaar zakte. Gedurende het middendeel van het seizoen kende Pérez moeilijke momenten. Zo behaalde hij vijf keer op rij Q3 niet én was hij betrokken bij meerdere onnodige crashes. Aan het einde van het jaar ging het gelukkig wat beter en wist hij zich te verzekeren van zijn stoeltje in 2024.

Dat de positie van Pérez ook voor dit seizoen weer onder druk staat, is natuurlijk geen verrassing meer. Het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen is één van de meest gewilde plekken op de grid en Pérez moet aan de bak om zijn positie te behouden. Hij is het jaar sterk begonnen met twee tweede plekken, maar kwam in Australië slechts als vijfde over de streep. Inmiddels wordt Carlos Sainz, de winnaar van de race Down Under, veelvuldig in verband gebracht met de Oostenrijkse formatie. Windsor erkent dat: "Er is geen manier waarop de topteams niet serieus aan Carlos Sainz denken", stelt hij in de nabeschouwing op de race op zijn eigen YouTube-kanaal.

Pérez verlengd

De journalist vervolgt: "Je kan bij Red Bull zeggen dat Sainz en Max Verstappen geen slechte combinatie zijn. Ik denk dat Max het ook wel oké zou vinden om Sainz in de andere auto te zien." Dat gaat er volgens Windsor echter niet van komen. Hij weet te melden dat de na 2024 vrijkomende positie allang vergeven is: "Ik heb in de paddock van verschillende vrij betrouwbare bronnen vernomen dat Sergio zijn contract voor volgend seizoen al verlengd heeft. In dat geval vraag je je af waarom dat zo gehaast gebeurd is", besluit hij.

