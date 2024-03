De Grand Prix van Australië is zondag op een grote domper uitgelopen voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander stond na vier rondjes al in de pitstraat te kijken met remproblemen en zag zo een mogelijke overwinning in rook opgaan. Helmut Marko maakt zich nog niet druk na de uitvalbeurt.

Verstappen wist na een lastig weekend op de zaterdag tóch verrassend de pole position te grazen te nemen en hij was zondag dan ook de favoriet voor de overwinning op het Albert Park Circuit. De wereldkampioen kwam echter niet geweldig uit de startblokken en werd op de baan gepasseerd door Carlos Sainz. Even later belandde de 26-jarige coureur van de regen in de drup: zijn remmen hadden problemen en vlogen in brand, waardoor het einde oefening was voor de coureur die vorig seizoen elke ronde van de kalender wist te voltooien.

Alle races winnen

Een DNF voor Verstappen en overwinning voor Sainz waren het gevolg. Het was een welkome opsteker voor fans die hopen op een spannend wereldkampioenschap, maar na het onfortuinlijk nulresultaat maken ze zich in Milton Keynes nog niet zo druk. Marko reageert na afloop: Jullie hoeven mij nu niet meer te vragen of we alle races kunnen winnen dit jaar. Dat is nu voorbij”, grapt Marko tegenover De Telegraaf. We moeten uitzoeken waarom die bloody brakes het begaven."

Niets speciaals

De Oostenrijker vervolgt: "Max was vol vertrouwen. Hij zei dat hij zelfs met die problemen Sainz bij had kunnen houden. Dat is positief. Ik denk dat de problemen ook puur te maken hebben met dit circuit. Het is niets speciaals. Ik verwacht dat Max over twee weken in Suzuka weer gaat domineren", zo stelt hij vervolgens de Red Bull-fans gerust. "Zo’n dag als deze hoort helaas ook bij racen. Iedereen vindt het saai als Red Bull wint, dus we hebben voor al die mensen geleverd. Maar niet expres… En het klopt dat het nu rustig was buiten de baan, maar niet tijdens de race. Ik hoop dat het dit jaar mogelijk zal zijn dat het aan beide kanten kalm blijft.”

