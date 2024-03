Max Verstappen maakt in de Formule 1 Grand Prix van Australië kans op een recordevenarende tiende zege op rij. De Red Bull-coureur denkt echter niet dat hij comfortabel gaat winnen vandaag.

Verstappen was tot Q3 in geen enkele sessie op het Albert Park Circuit de snelste. In de drie vrije trainingen moest hij steeds genoegen nemen met de tweede stek, terwijl Charles Leclerc bovenaan stond op de vrijdag en in VT3. In Q1 en Q2 van de kwalificatie was het de andere Ferrari van Carlos Sainz die de snelste was. Pas in Q3 lukte het Verstappen om de beste rondetijd te klokken. Met een 1:15.915 wist de Nederlander de pole position te pakken op het snelle, Australische stratencircuit. Hij deelt de voorste startrij met Sainz. Daarachter vinden we Lando Norris en Leclerc op de tweede rij op de grid. Sergio Pérez kwalificeerde zich als derde, maar kreeg een gridstraf voor het ophouden van Nico Hülkenberg in Q1. Verstappens teamgenoot start daarom vanaf P6 en deelt rij drie met thuisheld Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Australië

Pittige strijd

"Het is altijd fantastisch om te zien. Het publiek is altijd geweldig," reageert Verstappen op het gejuich vanaf de tribunes in aanloop naar de race in Melbourne. "Wat ook genieten is, is het volle raceprogramma tijdens een weekend als dit." Naast de Formule 1 en de FIA Formule 2- en FIA Formule 3-kampioenschappen kwamen ook de Australische Supercars en Porsche Carrera Cup Australia in actie. "Natuurlijk hoop ik dat wij ook een spannende race zullen hebben." Op de vraag of het hem extra motivatie geeft dat hij vandaag zijn tiende achtereenvolgende overwinning kan pakken, antwoordde Verstappen: "Natuurlijk zou het weer een mooi getal zijn, maar we gaan gewoon ons best doen. Ik denk dat het wel een pittige strijd gaat worden, aangezien de Ferrari's sterk zijn."

Gerelateerd