Hoe laat begint zondag de Grand Prix van Australië?

Zondag staat de derde race van het seizoen 2024 op het programma: de F1 Grand Prix van Australië. Na twee pole positions en zeges van Max Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië gaat de Nederlander op voor zijn derde dubbelslag van dit seizoen. Hoe laat gaan de lichten zondag uit in Melbourne?

Voordat Verstappen vorig jaar een chaotische race in Australië achter de safety car won, waren het Ferrari en Mercedes die domineerden in Melbourne. Vooral Sebastian Vettel, Nico Rosberg en Lewis Hamilton wonnen de afgelopen jaren veel in Australië, maar aan die reeks kwam in 2023 dus een einde door de zege van Verstappen. De Nederlander is het seizoen 2024 nog dominanter begonnen dan in 2022 en 2023 het geval was. Verstappen zal dan ook als favoriet gaan beginnen aan de race.

Verstappen in Melbourne

Tot nu toe dit weekend ging het echter allesbehalve soepel voor Verstappen, die tijdens VT1 schade opliep aan zijn vloer en ook tijdens VT2 en VT3 nooit echt comfortabel leek. Tijdens Q1 en Q2 was het dan ook niet Verstappen die bovenaan de tijdenlijst stond, waardoor andere coureurs wellicht wat hoop kregen. Aan deze hoop maakte Verstappen echter hoogstpersoonlijk een einde door met iets minder dan 0.3 seconden voorsprong pole position te veroveren voor Carlos Sainz en Lando Norris.

Hoe laat begint de race?

Voor de fans die het de afgelopen twee dagen al gedaan hebben zal dit geen verrassing zijn, maar zondag zal de wekker door Nederlandse fans vroeg gezet moeten worden. Om 05:00 uur gaan de coureurs namelijk beginnen aan hun opwarmrondje, waarna de race een paar minuten daarna begint. Verstappen dus vanaf pole, voor Sainz en Norris. Charles Leclerc maakt de tweede rij af, met verder Oscar Piastri, Sergio Pérez (gridstraf van drie plaatsen), George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Fernando Alonso.

