Lewis Hamilton kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië niet verder dan P11 en Q2, terwijl teamgenoot George Russell wel Q3 haalde. De Brit was allesbehalve tevreden over zijn W15, waar hij veel problemen mee had.

Sinds het nieuwe tijdperk, dat in 2022 begon, hebben we Hamilton eigenlijk alleen maar ontevreden horen zijn over de auto van Mercedes. Zowel de W13 als W14 bleek geen schot in de roos in een poging van Mercedes om Hamilton zijn achtste wereldkampioenschap te bezorgen, terwijl de W15 met een ander concept weer niet voor tevredenheid zorgt bij Hamilton. Zowel op zaterdag als op zondag komt het team te kort ten opzichte van McLaren en Ferrari, maar zeker Red Bull Racing. De P11 van Hamilton toont ook aan dat Russell, die zondag vanaf P7 begint, zich weer comfortabeler voelt in deze auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton onverschillig over P11 in kwalificatie Australië: "Ben gewend om niet uit Q2 te komen"

Hamilton over W15

Bij Sky Sports blikt Hamilton ontevreden terug op zijn P11, waarbij hij Q3 met 0.059 seconden niet haalde. "Het voelde goed in de derde vrije training. Het was vreemd, want we stonden erbij tussen die jongens. We begrepen niet echt hoe. Maar in de kwalificatie zien we opnieuw inconsistentie in de auto. Dat levert ons echt kopzorgen op. Maar George deed het goed vandaag. Het is wat het is. Ik moet gewoon proberen om het morgen beter te doen."

OOK INTERESSANT: Russell in tegenstelling tot Hamilton een stuk positiever over W15

W15 niet goed met veel wind

Wat Hamilton opviel, was dat de W15 van Mercedes vooral problemen heeft met de wind. Deze wind was in Australië nogal aanwezig, merkte ook Hamilton aan zijn auto. "Onze auto zit een beetje op het randje. Hier trekt de wind wat aan in de middag, dat was in VT2 ook het geval. VT1 was een beetje beter. Wanneer dan de wind aantrekt, wordt de auto een stuk instabieler. Vanochtend was het fijn met minder wind, maar als deze dus aantrekt wordt de auto een beetje instabiel. Maar de rest lijkt juist meer snelheid te vinden in de kwalificatie en ik weet niet hoe. Het voelde niet hetzelfde in de kwalificatie. Ook al reden we met minder brandstof, voelde het in VT3 beter. Het is voor niemand binnen het team een geweldig gevoel, maar we blijven eraan werken."

Gerelateerd