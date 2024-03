Lewis Hamilton was niet snel genoeg om in Q3 terecht te komen tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Australië. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de elfde positie, een teleurstellend resultaat waar hij gewend aan raakt.

Hamilton heeft het al het hele weekend op het Albert Park Circuit erg lastig. Hij werd negende in de eerste vrije training. Tijdens een uitstapje over het hobbelige gras in bocht 1 beschadigde hij de vloer van de W15. In de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de achttiende stek. De Zilverpijlen waren aan het spelen met de setup en dat leek op de vroege zaterdagochtend te helpen. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de vierde tijd in Vrije Training 3. In de kwalificatie echter werd hij al in Q2 uitgeschakeld en dat was voor Hamilton voor het eerst in Melbourne sinds 2010. Ook toen werd hij elfde. Zijn teamgenoot George Russell wist zich wel te plaatsen voor een plekje in Q3 en zal de race vanaf P7 aanvangen.

Russell wederom sneller dan Hamilton

"Ik begin er gewend aan te raken. Ik ben het gewend dat ik niet uit Q2 kom," antwoordde Hamilton, lachend als een boer met kiespijn, op de vraag van F1 TV hoe het voelde om via de boardradio te horen dat hij niet snel genoeg was voor een plekje in Q3. "Ik heb er niet echt een gevoel bij. Geweldig is het niet, maar ja... Ik presteer momenteel niet zo constant als George. Hij heeft zich alle drie de keren dit seizoen beter gekwalificeerd dan ik."

Hoofd boven water

Mercedes is veel aan het experimenteren met de afstelling van de W15 en gaat middenin raceweekenden van het ene naar het andere extreem in de setup. Volgens Hamilton kan Russell daar beter mee omgaan dan hij. "Ik probeer gewoon mijn hoofd boven water te houden en me constant te realiseren dat het nog slechter kan." In Bahrein en Saoedi-Arabië ging Hamilton nog net met de hakken over de sloot door naar Q3 en startte hij de races in het Midden-Oosten vanaf P9 en P8, respectievelijk. P11 in Australië zal dus zijn slechtste startpositie van het seizoen tot nu toe zijn.

