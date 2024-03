Max Verstappen veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Australië door bijna 0.3 seconden sneller te zijn dan de rest van het veld. Daardoor kan hij wellicht zijn zege van 2023 herhalen, alhoewel de Nederlander hoopt dat de race dit keer niet achter de safety car gaat eindigen.

Verstappen kende dit hele weekend nog niet per se een heel soepel raceweekend, maar in Q3 stond de Nederlander er toen het moest. Daardoor gaat Verstappen in de nacht van zaterdag op zondag (05:00 uur Nederlandse tijd) vanaf P1 van start, voor Carlos Sainz en Lando Norris. De Nederlander gaat op voor zijn tweede zege in Melbourne, waarbij hij vorig jaar op een bijzondere manier zijn eerste zege in Australië boekte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen leeft mee met Sargeant: 'Ik had zelf al in het vliegtuig gezeten'

Verstappen verrast

Vorig jaar werd de slotfase van de race namelijk door meerdere crashes, safety cars en rode vlaggen ontsierd en reed Verstappen achter de safety car uiteindelijk als winnaar over de streep. Verstappen krijgt tijdens de persconferentie na de kwalificatie de vraag of hij zich hierdoor tijdens de race van 2024 extra wil gaan bewijzen. "Waarom?", is de reactie van de Nederlander. "Winst is winst. Het maakt niet uit, toch? Maar het was vorig jaar wel een beetje rommelig met te veel rode vlaggen. Dus laten we hopen dat dat dit jaar niet het geval is, en dat we over het algemeen een goede race kunnen rijden, want ik denk dat de fans dat verdienen. Het is altijd een geweldige race om bij te zijn. En ja, ik denk dat het morgen een interessante race kan worden.”

Reminding ourselves of the total chaos of last year's Australian Grand Prix 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/muP2LXc4lu — Formula 1 (@F1) March 19, 2024

Gerelateerd