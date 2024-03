Max Verstappen wist zaterdag de pole position voor de Grand Prix van Australië te pakken, maar helemaal vanzelf ging het allemaal niet. Na afloop van zijn lastige weekend en daaropvolgende uitstekende Q3 blikt de drievoudig wereldkampioen terug.

Verstappen wist zaterdag in de vroege Nederlandse ochtend toch enigszins verrassend beslag te leggen op de pole position voor de Grand Prix van Australië. De Nederlandse coureur wist de touwtjes na een lastig weekend uiteindelijk op het belangrijkste moment aan elkaar te knopen, waardoor hij uiteindelijk toch met een comfortabele marge Carlos Sainz van Ferrari te grazen nam. De pole position van Verstappen brengt hem in de perfecte positie om zijn tiende zege op een rij te pakken, waarmee hij zijn record van 2023 evenaart.

Toch goede Q3

Na afloop verschijnt hij voor de camera van Viaplay: "Dat is natuurlijk heel fijn. Zelfs in de kwalificatie vond ik het nog niet lekker lopen in Q1 en Q2. Uiteindelijk heb ik in Q3 kleine aanpassingen kunnen doen en allebei m'n rondjes voelden echt goed. Een goed gevoel uiteindelijk en op de limiet gepusht. Ik was echt wel blij met mijn rondjes. De laatste sector was een beetje moeilijk voor ons. Uiteindelijk was dat in de kwalificatie iets beter", zegt Verstappen. Ook hij had last met hetzelfde probleem als de rest. "Het is lastig om de linker voorband heel te houden voor heel veel mensen en ook voor ons was dat denk ik wel het grootste probleem."

Lastig weekend

Desalniettemin is de pole position weer een feit, maar gemakkelijk kwam deze niet. Daar is de Limburger niet helemaal tevreden over: "Ik had liever gewoon dat het een fijn weekend is waarin het lekker loopt, zodat je niet zoveel hoeft te zoeken en proberen. Dan hoef je niet zoveel te zoeken voor je de race in gaat. Nu is het allemaal een beetje moeilijk. Ferrari heeft het morgen in de race goed voor elkaar. We gaan voor de tien, maar ik denk niet dat het makkelijk gaat worden."

