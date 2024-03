Max Verstappen wordt de afgelopen weken met regelmaat in verband gebracht met een overstap naar Mercedes nadat het intern bij Red Bull Racing ontploft lijkt te zijn. Toto Wolff maakt regelmatig van de gelegenheid gebruik om openlijk met de drievoudig wereldkampioen te flirten en doet er maar weer een schepje bovenop.

De afgelopen weken is de Formule 1 compleet in de ban van de hele Red Bull Racing-rel. Hoewel de prestaties op de baan zelf nog altijd fantastisch zijn, is het binnen de organisatie onrustiger dan ooit. Met name Christian Horner en Helmut Marko lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, waarbij ook de hoge heren van bovenaf een rol zouden spelen. Daarnaast vormen ook Verstappen en vader Jos belangrijke hoofdrolspelers in wat er allemaal gebeurd. Zo sprak de Nederlandse coureur recent nog zijn volste steun aan adviseur Marko uit, waar teambaas Horner steeds meer druk op zich lijkt te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Vervanger Hamilton

Op de achtergrond kijkt het team van Mercedes fanatiek mee om mogelijk Verstappen te verleiden tot een overstap. Het team moet na dit seizoen plotseling op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton: "Als vervanger van Lewis denk ik dat er maar een klein groepje coureurs is dat interessant voor ons is. Daar zitten enkele rijders tussen die geen overhaaste beslissingen gaan nemen. Max Verstappen zal ook niet ergens in de komende weken bepalen waar zijn toekomst ligt. Er zijn opties voor coureurs voor de héél korte, maar ook voor de langere termijn. Bij Red Bull is er – laat ik het zo zeggen – een bepaalde situatie ontstaan. Daarom zal Max vermoedelijk ook gaan bekijken hoe die situatie zich ontwikkelt", vertelt de teambaas in De Telegraaf.

Een geweldige kans

De Oostenrijker is daarom bereid het aanstellen van een coureur op de lange baan te schuiven: "Het is een geweldige kans. En een paar maanden geleden had ik niet verwacht dat die kans er überhaupt zou zijn. Dat Lewis kon vertrekken na dit jaar, wisten we bij het afsluiten van zijn contract. Maar het creëert voor ons nu tegelijkertijd een momentum dat we keuzes hebben. Ferrari en McLaren hebben voorlopig geen stoeltjes beschikbaar. Ik wil mijn gedachten de vrije loop laten, de komende twee tot drie maanden, en dan beslissen welke richting we opgaan. We wandelen liever richting de juiste beslissing, dan dat we rennen naar de verkeerde", stelt Wolff.

Normen en waarden

Ten slotte gooit de Mercedes-voorman nog maar wat olie op het vuur en stelt hij dat de familie Verstappen vaak veel waarde hecht aan waarden: "Laat ik het op Max betrekken: ik wil niet te veel gaan speculeren over zijn gedachten, of die van zijn vader Jos of manager Raymond Vermeulen. Ik wil op niemand druk leggen. En Max zit nu in de beste auto en heeft een geweldige deal bij Red Bull, alleen is de hele werkomgeving daar op dit moment misschien niet zoals het moet zijn. Zij zullen te zijner tijd moeten beslissen waar hun prioriteit ligt. Is dat de auto, zijn dat alleen de resultaten, of bepaalde waarden binnen een team die wel of niet gerespecteerd worden, die zij belangrijk vinden? En, ik ken ze vrij goed, ik denk dat Max en Jos erg gehecht zijn aan duidelijke waarden.”

Gerelateerd