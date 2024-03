Red Bull Racing, met Max Verstappen voorop, lijkt in 2024 opnieuw een straatlengte voorsprong te hebben op de rest van het veld. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zien het allebei met lede ogen aan en beide heren denken niet dat ze het gat gemakkelijk kunnen gaan dichten.

De afgelopen weken staan naast het circuit vooral in het teken van de onrust binnen Red Bull Racing. Op de baan zelf gaat het ondanks de negatieve ontwikkelingen binnen het team echter nog steeds van een leien dakje. Verstappen wist de eerste twee zeges van het seizoen gemakkelijk op zijn naam te schrijven, terwijl Sergio Pérez relatief eenvoudig aansloot achter zijn teammaat. Daarmee lijkt één ding al vroeg in het seizoen duidelijk: Red Bull en Verstappen zijn de torenhoge favoriet voor beide wereldtitels van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Leclerc hebben weinig vertrouwen

Die gedachte lijkt in de paddock inmiddels ook al redelijk doorgekomen. De concurrentie ziet het allemaal met lede ogen aan en Hamilton maakt zich dan ook geen illusies over het bijhalen van zijn 2021-concurrent: "Het feit dat Max al 58 punten heeft, terwijl ik er pas acht heb na twee races... Als je erover nadenkt en logisch over nadenkt, is het heel lastig om die gasten in te halen." Leclerc lijkt zich aan te sluiten en gelooft ook niet dat het in Melbourne zomaar anders gaat zijn: "Ik denk dat de kansen even groot - of even klein - zijn als in de laatste twee races. Ik denk niet dat we meer of minder kansen hebben hier. Laten we kijken."

Is Max Verstappen te verslaan? 🤔

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zien hun kansen om van de Nederlander te winnen niet al te positief in... 🗣



Denk jij dat we dit weekend iemand anders zien winnen dan Max Verstappen?#ViaplaySportNL #ViaplayF1 #F1 #AustralianGP #MaxVerstappen pic.twitter.com/Rjh41vgnU1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 21, 2024

Gerelateerd