Max Verstappen kan komend weekend weer eens historie schrijven. De Nederlander is voortvarend aan het seizoen 2024 begonnen en schreef afgelopen seizoen al meerdere records op zijn naam, maar de start van dit seizoen kan komend weekend nog succesvoller worden.

Verstappen is in 2024 nog dominanter begonnen dan in 2022 en 2023 het geval was. Toen konden Charles Leclerc en Sergio Pérez in ieder geval tijdens het begin van het seizoen nog zeges boeken. In 2024 heeft Verstappen tot nu toe de andere coureurs geen kans gegeven om als eerste over de streep te komen. In Bahrein won de Nederlander met een Grand Slam, terwijl hij in Saoedi-Arabië met dertien seconden voorsprong als eerste over de streep kwam.

Eigen record evenaren?

Hierdoor heeft Verstappen, als 2023 mee wordt geteld, nu negen races op rij gewonnen en kan hij komend weekend dus zijn tiende zeges op rij boeken. Daarmee kan hij zijn eigen record, tien zeges op rij in 2023, evenaren en voor een tweede keer het aantal van Sebastian Vettel (negen races op rij gewonnen) overtreffen. Mocht dit komend weekend lukken, dan kan de Nederlander over twee weken in Japan gaan voor een record van elf zeges op rij.

