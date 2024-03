Fernando Alonso is inmiddels 42 jaar oud, maar toch rijdt hij nog altijd met veel plezier in de Formule 1. Hoewel het erop lijkt dat hij ook volgend jaar nog in de sport te vinden is, denkt Eddie Jordan dat de Spanjaard zomaar op korte termijn de brui eraan kan geven. De voormalig teambaas legt uit waarom.

Alonso wist aan het begin van het vorige seizoen in de goed werkende Aston Martin de podiums aan elkaar te rijgen. De Spanjaard pakte tijdens de eerste zes races van het seizoen maar liefst vijf podiums en het leek dan ook een droomseizoen te gaan worden. Naar mate het jaar vorderde, ging het team echter steeds verder achteruit en werd de boot gemist qua ontwikkelingen. Zijn laatste échte succes dateert uiteindelijk uit São Paulo, toen de tweevoudig wereldkampioen als derde over de streep kwam op Interlagos.

Nieuwe boot

Voor het nieuwe seizoen is Alonso natuurlijk hongerig naar meer, al lijkt het na de eerste twee races erop dat Aston Martin niet zo kan gaan verrassen als men in 2023 aan het begin van het seizoen deed. Ondertussen speelt er genoeg op de rijdersmarkt, zo is Lewis Hamilton natuurlijk na dit seizoen weg bij Mercedes en wordt dus automatisch ook de naam van de ervaren Alonso meermaals genoemd als mogelijke vervanger van zijn generatiegenoot. Hoewel het erop lijkt dat hij nog wel even doorgaat, ziet Jordan dat wat anders. "Hij is volgens mij aan het rekenen en heeft een nieuwe boot gekocht", stelt hij in de Formula For Success-podcast.

Indicatie voor pensioen

De oud-teambaas vervolgt: "Dat is voor mij vaak een indicatie. Ik weet dat jij ook een boot kocht toentertijd en vlak daarna met pensioen bent gegaan", zegt Jordan tegen co-host David Coulthard. "Ik heb hetzelfde gedaan. Mensen hebben een gewoonte om boten te kopen en vervolgens met pensioen te gaan. We gaan zien wat er gebeurt, want Fernando hoort thuis in de Formule 1. Hij is een geweldige coureur en zolang hij het wil doen, is er altijd een plek in mijn hart voor hem", besluit de enthousiaste Ier.

