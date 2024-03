Christian Horner heeft het momenteel natuurlijk lastig bij het team van Red Bull Racing en de Britse teambaas ligt stevig onder vuur met zijn functie. Ralf Schumacher denkt dat het beter is als de Britse teambaas zijn biezen pakt om zo het team te kunnen redden.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Horner als slachtoffer

Volgens Schumacher is het tijd dat Horner zijn conclusies gaat trekken: "Het werd voor mij problematisch toen hij zichzelf als het slachtoffer ging neerzetten tijdens de persconferentie in Saudi-Arabië. Natuurlijk vind ik het sneu voor zijn familie, maar er is maar één persoon die dit begonnen is: hij. Volgens mij kun je niet langer negeren dat hij en zijn persoonlijke assistent heel close zijn geworden. Ik kan niet accepteren dat hij maar blijft zeggen dat hij er niet in detail over wil treden. Ik kan uit persoonlijke ervaring spreken van mijn scheiding dat het lastig is om openlijk over zoiets privé te praten. Maar er komt een tijd dat het nodig is en het beste voor alle partijen", vertelt hij aan SPORT1.

Niemand belangrijker dan Red Bull

De Duitser vervolgt: "Zolang als de chaos blijft, zal het enorme schade opleveren voor Red Bull. Horner heeft gezegd dat niemand belangrijker is dan het team. Om die reden moet hij zijn eigen uitspraak volgen en zo snel mogelijk ontslag nemen", stelt Schumacher luid en duidelijk. "Het is jammer dat de zaak van Horner boven alles staat. Dit werd zeer duidelijk in Bahrein. Pas op de dag van de race werd er een beetje over de sport gepraat. Het stoort me ook dat je bijna geen objectieve mening kan geven wegens een gebrek aan transparantie. Alles moet zo snel mogelijk worden opgelost. Niemand heeft er last van als hij vertrekt. Het is belangrijk voor het merk Red Bull."

