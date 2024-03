De hele soap bij Red Bull Racing blijft voorlopig nog even gaande en op dit moment is er nog geen oplossing voor het probleem. Er wordt gesproken over een interne machtsstrijd binnen de organisatie, iets wat ook Jos Verstappen bevestigt. Tim Coronel denkt te weten waar het hele interne gesteggel nu eigenlijk over gaat: het in de soep lopende Red Bull Powertrains-project.

