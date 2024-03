Toto Wolff heeft zich recentelijk meermaals uitgelaten over de mogelijke coureurs die Lewis Hamilton na afloop van dit seizoen kunnen vervangen bij het Formule 1-team van Mercedes. Eén van de namen die veel wordt genoemd, is die van Andrea Kimi Antonelli, het 17-jarige talent uit Bologna. Wolff heeft er echter spijt van dat hij zoveel over de talentvolle Italiaan heeft gesproken.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten in de racerij. De huidig Formule 2-coureur werd op 25 augustus 2006 geboren in Bologna en begon al op zijn zevende met karten. Dat Antonelli wel een potje kon sturen, werd al vrij snel duidelijk. In zeven jaar won hij maar liefst dertien titels. In 2019 maakte hij deel uit van het kartteam van voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg - en dat was het ook het jaar waarin Antonelli de overstap maakte naar het opleidingsprogramma van Mercedes. Inmiddels rijdt de Italiaan in de Formule 2 voor het team van Prema Racing en wordt hij al veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de koningsklasse. Daar zou hij een Max Verstappen-achtig sprookje moeten gaan vervullen als hij instapt voor de vertrekkend wereldkampioen Hamilton.

Antonelli moet Verstappen-achtig sprookje doormaken

Antonelli zou de nieuwe Max Verstappen zijn, zo werd geroepen. Een ruwe diamant bij wie de potentie oneindig lijkt. Met zijn 17 jaar zou hij ook een soortgelijk Formule 1-debuut kunnen doormaken als Verstappen, hoewel Antonelli als hij volgend jaar in zou stappen al ruimschoots 18 jaar is. Maar zo ver is het nog lang niet, want de jonge Italiaan moet zich eerst maar eens bewijzen in de Formule 2 bij het team van Prema. En dat gaat vooralsnog een beetje moeizaam. Na twee raceweekenden staat Antonelli op de tiende plaats. Vooral tijdens de seizoensopener in Bahrein kwam hij niet lekker uit de verf. Het leek erop of de Italiaan de druk vanuit de media voelde. Hij werd plots gezien als dé coureur die zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wel even zou vervangen. Ook Wolff heeft met enkele uitspraken de druk op Antonelli behoorlijk verhoogd.

Wolff voelt zich schuldig over Antonelli

Wolff zag hoe Antonelli door het ijs zakte tijdens de Formule 2-opener in Bahrein. "Ja, een kampioenschapswinnend team dat in de Formule 2 op de zeventiende en achttiende plaats eindigt, is niet helemaal waar het zou moeten zijn", zo vertelde Wolff aan PlanetF1.com. Of dit te maken heeft gehad met de recente druk vanuit de media, weet Wolff niet. "Hoe dan ook, ik voel me schuldig omdat ik zoveel over Antonelli heb gesproken. We zullen zien hoe de volgende races zich ontwikkelen", aldus de Mercedes-teambaas. "Ik heb geen haast om een beslissing te nemen over de coureurs."

