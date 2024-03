Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen natuurlijk richting het team van Ferrari, waar de Italiaanse renstal flink wat geld voor gaat betalen. Ralf Schumacher vraagt zich af of het de investering wel waard is.

Enkele weken geleden liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari al prima op weg

Dit jaar is hij echter nog actief voor het team van Mercedes, maar heeft hij voorlopig een hoop pijn en moeite met het leveren van prestaties. De zevenvoudig wereldkampioen bezet een teleurstellende negende plek in het kampioenschap en moet telkens zijn meerdere erkennen in teamgenoot Russell. Inmiddels beginnen de twijfels over het niveau van de Brit toe te nemen en vraagt Schumacher zich bijvoorbeeld af of Hamilton überhaupt nog iets toe gaat voegen aan Ferrari: "Hij brengt natuurlijk zijn expertise en inzichten me, maar volgens mij is Ferrari al prima op weg", zegt hij tegenover Formel1.de.

Verstappen

De voormalig coureur vervolgt: "Hamilton zal helemaal niet zoveel kunnen toevoegen. Ik geloof natuurlijk niet dat Vasseur zoveel geld betaalt voor niks. Hij gaat er voor zorgen dat Hamilton alles heeft om te kunnen presteren", stelt hij. Wél is Schumacher duidelijk dat Hamilton geen Max Verstappen is: "Hamilton is natuurlijk een zevenvoudig wereldkampioen en een fantastische coureur. Ik denk alleen niet dat hij de kwaliteiten heeft die Verstappen heeft. Hij is niet zo consistent als Verstappen. Hij kan niet koste wat kost die extra tiende eruit halen."

Gerelateerd