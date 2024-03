Lewis Hamilton stapt na dit seizoen over richting het team van Ferrari om in Maranello samen met Charles Leclerc een team te gaan vormen. Volgens Flavio Briatore wordt het allemaal nog lastig genoeg voor de zevenvoudig wereldkampioen in de rode bolide.

Enkele weken geleden liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Ferrari moet beter

Met de Italiaanse formatie hoopt Hamilton nog één keer een poging te wagen om zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Iets dat er dit jaar met Mercedes opnieuw niet in lijkt te zitten. Ferrari heeft de zaakjes wel wat beter op orde, maar als het aan Briatore ligt, doen ook zij er nog een flinke schep bovenop: "Ferrari mag dan wel tweede zijn in het wereldkampioenschap, dat is geen plek waar Ferrari thuishoort. De auto moet beter worden. Op deze manier kan geen enkele coureur een verschil maken", citeert Formulapassion.it.

Hamilton vs Leclerc

Vervolgens blikt de Italiaanse zakenman en voormalig teambaas alvast vooruit richting 2025, wanneer Hamilton voet op Italiaanse bodem zet. Hij denkt dat het nog een lastig karwei wordt voor de man uit Stevenage. "Als hij op dit moment bij Ferrari had gereden, zou hij dezelfde dingen doen als Leclerc, die een snelle coureur is. De Monegask wordt onderschat. Hamilton gaat moeite hebben om hem voor te blijven. Coureurs als Hamilton doen niet veel moeite als de auto niet competitief is."

